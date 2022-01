Bauen in Wila – Was eine Sage aus dem 13. Jahrhundert mit einem Hausabriss zu tun hat Ein Doppelhaus in Wila darf – zumindest vorerst – nicht abgerissen werden. Der Zürcher Heimatschutz hat sich vor dem Baurekursgericht durchgesetzt. Ein wegweisender Entscheid. Patrick Gut

Das Doppelhaus unterhalb der Kirche von Wila: Nicht inventarisiert und vielleicht trotzdem «hochgradig schutzwürdig». Foto: Marc Dahinden

Am Rand der Kernzone von Wila und in unmittelbarer Nachbarschaft zur Kirche befindet sich an der Schalchenstrasse 3 und 5 ein Doppelhaus. Die Liegenschaft wirkt für das ungeschulte Auge unspektakulär. Und: Sie hätte nach dem Willen der Baukommission und der Bauherrschaft abgerissen werden und einem Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen weichen sollen. So sah es der Beschluss der Gemeindebehörde vom Dezember 2020 vor.

«Es handelt sich um einen Grundsatzentscheid.» Martin Killias, Präsident des Zürcher Heimatschutzes (ZVH)

Der Zürcher Heimatschutz (ZVH) erhob dagegen einen Rekurs beim Baurekursgericht und verlangte, dass die baurechtliche Bewilligung aufzuheben sei. Das Gericht hat den Rekurs gutgeheissen, wie aus einem kürzlich publizierten Entscheid hervorgeht.