Reaktionen aus Winterthur – Was eine Zertifikatspflicht für Gastro- und Freizeitbetriebe bedeutet Der Bundesrat prüft, die 3G-Regel auszuweiten. Die betroffenen Betriebe fürchten Umsatzeinbrüche. Andrea Thurnherr , Patrick Gut

Die mögliche Einführung einer Covid-Zertifikatspflicht führt in der Gastrobranche zu grosser Unsicherheit. Sie fürchten, dass die Gäste wegbleiben. Foto: Keystone

Restaurants, Museen, Kinos, Fitnesszentren und weitere Kultur- und Freizeiteinrichtungen müssen von ihren Kundinnen und Kunden künftig möglicherweise ein Covid-Zertifikat verlangen. Das teilte der Bundesrat an der Pressekonferenz vom Mittwoch mit. Entschieden ist noch nichts, es handle sich um eine vorsorgliche Konsultation mit den Kantonen und Sozialpartnern. Trotzdem treibt die Ankündigung einer möglichen Zertifikatspflicht die lokale Gastro- und Kulturszene um.

Pius Huwiler, der Präsident von Gastro Andelfingen, spricht von einer grossen Unsicherheit, aufgrund der Aussagen von Bundesrat Alain Berset. Kommt die Zertifikatspflicht für Restaurants, sieht Huwiler vor allem die kleinen Betriebe unter zusätzlichem Druck. Bei ihm im Restaurant Thalacker in Ossingen beispielsweise hätten diverse Vereine ihre Generalversammlung auf den Oktober oder November verschoben. «Gilt die Zertifikatspflicht werden sie vermutlich ganz absagen», sagt Huwiler.

Anpacken, wo das Problem entsteht

Bundesrat Berset hat am Mittwoch behauptet, mit Zertifikatspflicht würden gar mehr Leute wieder das Restaurant besuchen. Nämlich solche, die bisher Angst hatten. «Daran glaube ich nicht», sagt Huwiler, der befürchtet, dass aus der Schweiz eine Zweiklassengesellschaft wird. Wer nicht geimpft sei und über das nötige Geld verfüge, leiste sich einen Test. «Der normale Arbeiter kann das aber nicht.»

Beim Gastropräsidenten ist auch eine gewisse Wut spürbar: «Ich verstehe nicht, weshalb immer auf den Gastwirten herumgehackt wird», sagt er. Der Bundesrat solle dort anpacken, wo das Problem entstehe. Jetzt habe man ja vernommen, dass sich viele in den Ferien auf dem Balkan angesteckt hätten. «Da müsste der Bundesrat an der Grenze etwas unternehmen und nicht bei uns in den Beizen», sagt Huwiler.

Auf alle Kundinnen und Kunden angewiesen

Von einem «herben Schlag» für die Fitnesszentren und alle anderen Dienstleister spricht Tunç Karapalanci, falls das Covid-Zertifikat zur Pflicht würde. Karapalanci ist Inhaber von Winti Fit mit Zentren in Winterthur und Pfungen. «Wir würden einmal mehr bestraft und müssten wohl auf die Hälfte unserer Mitglieder verzichten», sagt der Unternehmer. Diese würden dazu erst noch über laufende Abos verfügen. Da stelle sich die Frage, ob man ihnen etwas zurückerstatten müsste.

«Wir müssen wohl auf die Hälfte unserer Mitglieder verzichten.» Tunç Karapalanci, Inhaber von Winti Fit

Als Anbieter wolle er nicht zwischen Kunden mit und solchen ohne Zertifikat stehen. «Wir sind auf alle unsere Kunden angewiesen», sagt Karapalanci. Mit unguten Gefühlen denkt er an die Zeit zurück, als die Maskenpflicht eingeführt wurde. Damals habe er jene Kunden verloren, die keine Maske hätten tragen wollen. Sie seien zurückgekehrt, als die Maskenpflicht aufgehoben worden sei. Da sei es zwischen Befürwortern und Gegnern von Masken schon mal zu Auseinandersetzungen gekommen. «Wir müssen jetzt eine Spaltung der Gesellschaft verhindern», sagt Karapalanci.

Trainings für Handballer würden schwierig

Jürg Hofmann, Präsident von Pfadi Winterthur befürwortet eine Zertifikatspflicht für die Zuschauer der Spiele. Schwierig werde es jedoch bei den Trainings. Nur die erste Mannschaft sei komplett geimpft, in der zweiten gebe es mehrere ohne Impfung.

«Bei drei bis vier Trainings pro Woche immer einen Test zu machen, geht nicht. Vor allem, weil diese bald kosten.» Dieser finanzielle Mehraufwand sei für den Verein nicht tragbar. Beim Verein gebe es zudem eine grosse Durchmischung der Mannschaften, so springen Spieler der zweiten Mannschaft auch mal in der ersten ein. «Das wäre nicht mehr möglich», sagt Hofmann.

Das Kunstmuseum wurde laut der Sprecherin Melanie Staub indes davon überrascht, wie weit die Zertifikatspflicht gehen könnte: «Vor allem, dass das Zertifikat auch für den Normalbetrieb diskutiert wird. Das Museum besucht man in der Regel nicht in grossen Gruppen, da kann man das Schutzkonzept gut einhalten.» Sie hätten eher damit gerechnet, dass es bei Veranstaltungen wie der Kulturnacht zu einer Pflicht kommt.

Zertifikatspflicht teilweise schon eingeführt

Doch es gibt auch positive Stimmen: Die künstlerische Leiterin des Casinotheaters, Susanne Steinbock, befürwortet das Covid-Zertifikat. «Wir werden nicht subventioniert und können erst ab einer gewissen Auslastung wirtschaftlich sein.» Sie hätten sich deshalb bereits vor der Sommerpause entschieden, nur noch Veranstaltungen mit Zertifikatspflicht durchzuführen. Auch das Theater Winterthur verlangt bei allen Vorstellungen das Covid-Zertifikat.

Bei den Kiwi Kinos in Winterthur gibt es keinen Kommentar, bevor sich Procinema, der Dachverband der Schweizer Kinos, geäussert hat. Nur so viel: «Unser Ziel ist es, das Kino offen zu halten», sagt Philipp Müller, der stellvertretende Betriebsleiter.

