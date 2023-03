Papablog: 20 Fragen und Antworten – Was Eltern über das Disneyland wissen müssen Familie Tschannen verbrachte die Sportferien im Disneyland Paris. Warum das günstig ist und 19 weitere hilfreiche Antworten. Markus Tschannen

Ein Satz Ohren für alle! Papablogger Tschannen empfiehlt, die Minnie-Maus-Ohren zu teilen. Foto: Markus Tschannen

Weil im Zoo die Mäuse so klein sind, waren wir vor wenigen Wochen im Disneyland Paris. Den Bericht findet ihr in der «SonntagsZeitung». Nach der Rückkehr habe ich Eltern gefragt, was sie gerne zum Disneyland wissen möchten. Hier die gesammelten 20 Fragen und meine Antworten darauf.