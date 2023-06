Wimmelbuch aus Winterthur – Was es alles braucht, damit das Wasser fliesst Die Firma Hunziker Betatech plant Anlagen rund um die Wassernutzung. Dazu gibt es jetzt ein Wimmelbuch des Winterthurer Zeichners Samuel Schuhmacher. Helmut Dworschak

So vielfältig ist das Thema Wasser in den Augen von Samuel Schuhmacher. Foto: Marc Dahinden

Vieles von dem, was eine Firma wie die Hunziker Betatech macht, bleibt gegen aussen unsichtbar. Doch ohne sie würde das Wasser nicht wie gewohnt fliessen: Es würde nicht in die Haushalte und von dort nicht in die Kläranlagen und wieder zurück in den Kreislauf gelangen. «Wasser, Bau, Umwelt» steht auf dem farbigen Wimmelbuch. In diesen Bereichen ist die Winterthurer Firma seit sechzig Jahren tätig. Gross geworden ist sie mit Abwasserreinigungsanlagen (ARA). «Wir betreuen heute über hundert Kläranlagen in der ganzen Schweiz», sagt Geschäftsleitungsmitglied Ruedi Moser. Dies sei für ihn die «Königsdisziplin», die er auch nach 25 Jahren noch immer spannend finde.