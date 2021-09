Yellow vor der Handball-Saison – Was Frauen und Männer vor dem Training anders machen Die Frauen von Yellow Winterthur starten am Sonntag in die Meisterschaft der höchsten Liga. Trainer Oliver Roth lobt seine Handballerinnen und klärt über Nuancen auf. Urs Stanger

Oliver Roth ist als Frauentrainer zurück bei seinem «Heimverein» Yellow. Deuring Photography

Oliver Roth weiss Bescheid über den Unterschied zwischen Handballerinnen und Handballern. Der ehemalige Nationalliga-Spieler von Pfadi, Yellow und Stäfa trainierte den Pfadi-Nachwuchs, Yellow, Frauenfeld und zuletzt den NLB-Verein Gossau. Dort stieg er letzten Oktober aus. Ein paar Monate später kam die Anfrage von Yellow, «meinem Heimverein», ob er das Frauenteam in der Premium League 1 übernehmen wolle. Er sagte zu und begann Mitte Februar.

In ganz jungen Jahren hatte er beim ATW Winterthur, seinem ersten Club als Handballer, «mal in Mädchentrainings mitgeholfen», erzählt der 44-Jährige. Das, was er jetzt macht, bedeutet aber Neuland.