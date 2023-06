Die Volksinitiative «Ein Lohn zum Leben» fordert einen Mindestlohn von 23 Franken brutto auf städtischer Ebene. Auf eine 40-Stunden-Woche gerechnet, würde das einen Monatslohn von gut 4000 Franken bedeuten. Ausgenommen sind bis zwölfmonatige Praktika, Lernende in Ausbildung, Minderjährige oder Familienmitglieder, die im Betrieb mithelfen. Für die Initiative weibeln AL, Grüne und SP, aber auch Hilfswerke wie Caritas oder Heks und die Gewerkschaften. Auch der Stadtrat empfiehlt ein Ja. Mit seinem abgeschwächten Gegenvorschlag war er vor dem Parlament gescheitert. Dieser hätte einen Mindestlohn von 21.60 Franken vorgesehen und Branchen mit Gesamtarbeitsvertrag ausgeklammert. In Winterthur würden gemäss Sozialdepartement rund 3600 Angestellte profitieren.

Auch das Nein-Lager ist breit aufgestellt: GLP, FDP und SVP sind dagegen. Die EVP und Die Mitte beschlossen Stimmfreigabe. In Kloten scheiterte eine gleichlautende Initiative bereits knapp an der Urne. In der Stadt Zürich wird ebenfalls am 18. Juni abgestimmt, allerdings über einen Mindestlohn von 23.90 Franken. Dort hat der Stadtrat den Ansatz um die Teuerung und die Lohnentwicklung nach oben korrigiert. Daraufhin zog das Komitee die Initiative zurück. Nach einem recht knappen Ja im Gemeinderat ergriffen GLP, FDP und SVP das Referendum. In den Kantonen Neuenburg, Jura, Tessin, Genf und Basel-Stadt gibt es bereits einen Mindestlohn. (hit)