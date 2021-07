Die Super League ist zurück – Was für eine Wohltat! Fussball mit Zuschauern und ein Spektakel mit sieben Toren: Meister YB eröffnet die Saison mit einem 4:3 bei Cupsieger Luzern. Moritz Marthaler

Späte Freude vor grosser Kulisse: Jordan Siebatcheu trifft für YB in der Nachspielzeit zum 4:3. Foto: Marc Schumacher(freshfocus)

Um 18.42 Uhr ist der Schweizer Fussball wieder zum Leben erweckt. Zwischen Luzern und YB läuft die 41. Minute, FCL-Flügel Ndiaye erzielt das 2:1, fast 13 000 Zuschauer jubeln. Es ist nur eines von sieben Toren an diesem Abend, aber es ist der Moment, in dem klar wird, wie lang die Durststrecke war, die da zu Ende geht. Die 13 000 fühlen sich in diesem Moment wie 30 000 an, weil es so lange her ist, seit in einem Schweizer Stadion letztmals Tausende ein Tor bejubeln konnten.

Es ist ein hart verdienter Torschrei. Monatelang warteten die Fans zuhause vor dem Fernseher, ohne Auflagen im Stadion ist es für sie das erste Spiel seit Februar 2020 und dem Beginn der Corona-Pandemie. Am Tag ihrer Rückkehr indes heisst es für sie erneut: warten. Zwei Stunden vor Spielbeginn schon reihen sie sich vor dem Stadion in lange Schlangen ein, mit vom FCL-Hauptsponsor offerierten Gratistickets warten sie auf Einlass. Zwischendurch giesst es wie aus Kübeln, und trotzdem ist Geduld gefragt, weil jede und jeder ein Covid-Zertifikat vorweisen muss, das es nur für Geimpfte, negativ Getestete und nachweislich Genesene gibt.