Der letzte Auftritt

Ja beim letzten Auftritt in Genf fühlten sich die Winterthurer etwas um einen Punkt gebracht. Es sei niemals ein Penalty gewesen, sagte Granit Lekaj nach dem Spiel. Es gab ihn trotzdem, der FCW verlor 0:1.

Auch vergangene Woche musste sich der FCW den Genfern beugen. Auch hier: Das Spiel ausgeglichen, der FCW eher näher an einem Punkt, denn die Servettiens an einem Sieg. Dennoch gewannen die Genfer auch das zweite Aufeinandertreffen. FCW-Trainer Bruno Berner schaut zwar nicht gerne in die Vergangenheit, das habe sie nicht zu interessieren, pflegt er zu sagen. Dennoch musste er nach einer entsprechenden Frage zugeben, dass die Genfer in dieser Saison eher gut bedient seien mit den sechs Punkten. Er schob jedoch gleich nach, das gleiche sich über die Saison aus.