Der Start ins letzte Viertel

Der FCW hat in dieser Saison gegen jedes Team dreimal gespielt. Die Bilanz der Winterthurer: 26 Punkte aus 27 Spielen und Platz 10 in der Tabelle. Das ist zwar der Platz, den viele dem FCW prognostizierten, aber wohl nicht die Punktzahl. Denn der FCW ist im Abstiegskampf mittendrin, statt nur dabei. Oder wie es Trainer Bruno Berner gegenüber dieser Zeitung sagte: «Wir haben es in den eigenen Füssen.»