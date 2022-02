Kolumne Stadtverbesserer – Was genau haben wir da gewählt? Die Wahlen sind vorbei, Zeit für etwas Begriffskunde: Was macht eigentlich ein Stadtrat und was ein Gemeinderat? Spoiler-Alarm: Es kommt drauf an, wo man fragt. Michael Graf

In Winterthur ist Michael Künzle (Die Mitte) Stadtpräsident – woanders wäre er womöglich Stadtammann oder Bürgermeister. Foto: Madeleine Schoder

Der neue Name geht immer noch schwer über die Lippen: Der Grosse Gemeinderat heisst seit Anfang Jahr Stadtparlament. Parlament kommt vom französischen «parler», reden. Das passt besser als der alte Name: In der grossen Runde wird ja vor allem geredet.

«Talk is cheap», sagt der Engländer, Reden kostet nichts. Darum kriegen die Parlamentarierinnen in Winterthur auch nur bescheidene Sitzungsgelder. Hingegen weiss der deutsche Volksmund: Guter Rat ist teuer. Das stimmt auch in Winterthur. Ein Stadtratsmitglied hat einen Lohn von 245’000 Franken pro Jahr, der Präsident verdient 270’000 Franken.

«In Bern heisst die Regierung Gemeinderat und das Parlament Stadtrat – es ist also genau andersherum als es in Winterthur war.»

Aber eigentlich sind die Bezeichnungen für politische Ämter ziemlich beliebig. In Bern heisst die Regierung Gemeinderat und das Parlament Stadtrat – es ist also genau andersherum als es in Winterthur war.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Und die Stadt Baden lebt vor, dass man die Dinge auch ganz anders benennen kann. Dort heisst das Parlament Einwohnerrat und das Regierungsoberhaupt Stadtammann. Das ist heimelig, aber ein Alptraum für die gendergerechte Sprache: Ein weibliches Parlamentsmitglied ist eine Rätin über die Einwohner (generisches Maskulinum). Und eine allfällige Präsidentin wäre «Frau Stadtammann». Baden hat das Problem bisher umschifft und – wie Winterthur – nur Männer gewählt.

«Was ist ein Stadtpräsident?», fragt der deutsche Lebenspartner des Stadtverbesserers, der aus dem grossen Kanton kommt. «Der Bürgermeister.»

Michael Graf ist Leiter des Ressorts Stadt Winterthur beim «Landboten», für den er seit 2005 schreibt. Er ist diplomierter Gymnasiallehrer für Englisch und Geschichte. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.