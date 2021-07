England will komplett öffnen – Was Grossbritannien über Delta lehrt Die Variante grassiert seit Wochen, trotzdem sollen am «Freedom Day» bald fast alle Massnahmen fallen. Und im Wembley stehen die EM-Halbfinals vor 60’000 Zuschauern an. Andreas Frei

Fans feiern den Halbfinaleinzug in London frenetisch. Die EM trägt wohl zur Verbreitung der Delta-Variante bei. Das finden einige Expertinnen und Experten schlimm, andere hingegen nicht so dramatisch. Foto: Frank Augstein (Keystone/AP)

Heute Nachmittag stellt der britische Premierminister Boris Johnson seinen Plan für die nächste Corona-Phase vor. Und gemäss übereinstimmenden Medienberichten hält er nun an den umfangreichen Öffnungen des «Freedom Day» fest. Im Juni wurde dieser wegen der Delta-Variante noch verschoben, auf den 19. Juli. Diesmal soll es keine weiteren Verzögerungen geben, die letzten Massnahmen werden fallen. Dazu gehören die Abstandsregeln oder auch Maskenpflichten, Letztere sollen nur noch in Spitälern und anderen Gesundheitseinrichtungen gelten. Im Pub dürfen die Briten in zwei Wochen hingegen wieder maskenfrei am Tresen ihr Pint bestellen und trinken.

