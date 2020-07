Sterne über Winterthur – Was haben die Hundstage mit dem Hund zu tun? Beim Blick hinauf in den Nachthimmel leuchtet er ab Mitte Juli wieder besonders hell: Der Sirius, als Teil des Sternbildes Grosser Hund. Im alten Ägypten brachten sie eine frohe Botschaft mit. Markus Griesser

Die Sterne Sirius A und B Wenn sie wieder hell am Himmelsgestirn leuchteten, wusste man im alten Ägypten: Der Nil wird die Felder bald wieder fluten. Foto: Nasa/Archiv mgr

Ab Mitte Juli beginnen sie wieder offiziell, und sie dauern etwa einen Monat: die

Hundstage. Gemäss unserer langjährigen Erfahrung fallen in diesen Zeitraum die heissesten

Tage des Jahres. Doch was hat diese Hitzeperiode mit Hunden zu tun? Kommt die Bezeichnung

daher, weil man in der hochsommerlichen Affenhitze schnell müde wie ein Hund wird? Oder weil

man sich nach einem intensiven Tag am nicht klimatisierten Arbeitsplatz am Abend einfach nur

hundemüde fühlt?

Erbe der alten Ägypter

Diese Vermutungen greifen zu kurz, denn die Antwort ist vielschichtiger und reicht

Jahrtausende zurück. Sie wurzelt in der altägypischen Zeit vor rund 4000 Jahren, in der Welt

der Pharaonen und damit in einer Kultur, in der Himmel und Erde noch wesentlich inniger und

auch religiös ineinander verwoben waren.

Wenn also in diesem längst versunkenen nahöstlichen Reich der Hauptstern im Sternbild Grosser Hund, der Sirius, das erste Mal nach seiner Präsenz am Taghimmel in der Morgendämmerung wieder über dem Horizont sichtbar wurde – eben etwa Mitte Juli – war dies der ersehnte Hinweis, dass auch die

Nil-Überschwemmung bevorstand. Und die wurde von der ägyptischen Landwirtschaft deshalb so

sehnlichst erwartet, weil der Schlamm des riesigen Stromes in den kurzzeitig überfluteten

Feldern als natürlicher Dünger diente und dann für reiche Ernten sorgte.

Auch bei den Römern wurde das Wiedererscheinen des Hundssterns mit der bevorstehenden

Sommerhitze verknüpft. Doch sie sahen darin eher ein Unheil. Der griechischstämmige Dichter

Hesiod schreibt in seinem Lehrgedicht «Werke und Tage» um 700 v. Chr. über diese Hitzeperiode

in einer derben Ausdeutung, die Frauen seien dann am geilsten und die Männer am

schlappsten, weil ihnen der Sirius Haupt und Knie dörre und ihr Leib im Gluthauch

verschmachte.

Besonderes Doppelgestirn

Doch der Sirius ist auch für die modernen Astronomen sehr bemerkenswert: Er ist nicht nur der

hellste Fixstern am gesamten Himmel, sondern mit 8,6 Lichtjahren Distanz auch einer der

nächst gelegenen Sterne, ein eigentlicher Sonnennachbar. Der US-Astronom Alvan Graham

Clark (1832–1897) entdeckte am 31. Januar 1862 beim Testen eines neuen Linsen-Teleskops

seines Vaters einen winzigen Begleiter, den Sirius B. Erst im Verlaufe des 20. Jahrhunderts

entpuppte sich der als sogenannter Weisser Zwergstern.

Sirius B, wie dieser Minibegleiter heute genannt wird, dürfte nur etwa 12’000 km gross sein, also etwa vergleichbar mit unserer Erde, soll aber nach neueren Erkenntnissen eine mittlere Dichte von über 2 Tonnen pro Kubikzentimeter aufweisen. Er gilt als sonnenähnlicher Stern, der das Ende seines Lebens

erreicht hat und jetzt langsam auskühlt. Dies dürfe auch das Schicksal unseres eigenen

Zentralgestirns sein – in etwa 4,5 Milliarden Jahren.

Sirius und der Grosse Hund

Sirius A und B umkreisen den gemeinsamen Schwerpunkt in gut 50 Jahren. Aktuell und noch

bis 2022 stehen sie mit zehn Bogensekunden fast am weitesten auseinander und können

deshalb von geschickten Beobachtern trotz des grossen Helligkeitsunterschiedes auch mit

mittleren Amateurteleskopen als Doppelgestirn wahrgenommen werden.

Am besten sieht man den Grossen Hund und seinen funkelnden Hauptstern Sirius bei uns

jeweils im Dezember und Januar. So sind sie beispielsweise an Silvester um Mitternacht am

Südhimmel ein Teil des hochwinterlichen Sternreigens, der ja mit dem Himmelsjäger Orion ein

weiteres, sehr bekanntes Sternbild offeriert. Doch wer mag denn in diesen bevorstehenden Hundstagen schon wieder an eiskalte Winternächte und an den Jahreswechsel denken?