Aus dem Bezirksgericht Winterthur – «Warten Sie, bis Sie vom Hund gebissen werden? Sicher nicht!» Ein Rentner stand vor Gericht, weil er den Hund der Nachbarin mit einem Besen geschlagen hatte. Der Mann stellte mehr Fragen als das Gericht und wurde freigesprochen. Gregory von Ballmoos

Das Bezirksgericht sprach einen 80-jährigen Mann frei, obwohl er die Tat zugegeben hatte. Foto: Madeleine Schoder

«Und was ist jetzt mit den Kosten?», fragte der Mann, nachdem ihm das Gericht das Urteil vorgelesen hatte. «Diese übernimmt der Staat», erklärte ihm der Richter. «Und Sie haben mich unschuldig gesprochen?», fragte der Rentner weiter. «Ja, Ihr Verhalten war nicht strafbar», antwortete der Richter geduldig. Es waren die letzten Fragen des kleinen, 80-jährigen Mannes, der mit seinen verstrubbelten Haaren so gar nicht in den städtischen Gerichtssaal passte.

Dort sass er aber am Donnerstagmorgen, weil ihn das Statthalteramt Winterthur zu einer Busse von 250 Franken und einer Verfahrensgebühr von 250 Franken verurteilt hatte. Dem Beschuldigten wurde vorgeworfen, den Hund seiner Nachbarin mit dem Besen geschlagen und ein Aufgebot der Polizei ignoriert zu haben. Vor Gericht gab der Beschuldigte beides zu, schilderte die Angelegenheiten aber etwas anders.