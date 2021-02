Was hat der Bundesrat beschlossen?

Der Bundesrat hat sich heute getroffen. Gesundheitsminister Alain Berset informiert nun Medien und Öffentlichkeit in Bern über den Inhalt der Gespräche. Interessant ist, dass es am Vormittag aus dem Bundeshaus hiess, dass es am Nachmittag keine Medienkonferenz gebe. Im Zentrum steht wohl die Debatte, wie es mit dem Lockdown weiter geht. Ob der Bundesrat heute schon konkrete Entscheide punkto Lockdown bekannt geben wird, darf bezweifelt werden. Vermutlich wird Berset das Volk einschwören, weiterhin durchzuhalten. Und er wird wohl die Lage der Pandemie im Land und weltweit analysieren.

Lesen Sie dazu unseren Artikel: Ende des Lockdown: Berset spielt auf Zeit.