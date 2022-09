Tod von Elizabeth II. – Was hat Sie an der Queen beeindruckt? Hier können Sie Ihre Gedanken formulieren und sie mit anderen Leserinnen und Lesern teilen. Philippe Zweifel

Eines der letzten Bilder der Queen: Elizabeth auf Schloss Balmoral, wo sie am Montag die neue Premierministerin empfing. Foto: Keystone

Königin Elizabeth ist gestorben. Bekannt war sie für ihre Disziplin und Strenge, aber auch für ihre farbenfrohen Kostüme und ihren Humor. Nach 70 Jahren auf dem Thron war sie zu einer Figur von Würde, Anstand und Beständigkeit geworden.

Elizabeth wurde 96 Jahre alt – ein sehr hohes Alter. Und obwohl man mit ihrem Tod stets rechnen musste, kommt er nun überraschend. Elizabeth war die bekannteste lebende Person der Welt, geschätzt weit über die Grenzen Grossbritanniens hinaus. Die Trauer im Vereinigten Königreich ist überwältigend – und auch im Rest der Welt ist die Anteilnahme gross.

Was hat Sie an der Queen beeindruckt oder berührt? Was bleibt Ihnen in Erinnerung? Wenn Sie mögen, können Sie Ihre Gedanken hier in der Kommentarspalte formulieren und sie mit anderen Leserinnen und Lesern teilen.

Philippe Zweifel ist Co-Leiter des Ressorts Leben. Zuvor schrieb er beim «Tages-Anzeiger», «20 Minuten» und «Facts» über Gesellschafts-, Digital- und Kulturthemen. Er hat Anglistik und Journalistik studiert. Mehr Infos @delabass

