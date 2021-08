Interview mit Ajla Del Ponte – «Was heisst Bronze? Mit der Staffel holen wir Silber!» Sie gewann keine Medaille, aber viel Prestige: Ajla Del Ponte lief vom Schockzustand auf Rang 5 im Olympiafinal über 100 m. Dank ihrem Trainer und einem Biomechaniker. Monica Schneider

«Ich begreife das noch immer nicht»: Ajla Del Ponte am Tag nach dem 5. Rang im Olympiafinal. Foto: Getty Images

Es war eine magische Samstagnacht für die Schweizer Leichtathletik im Nationalstadion von Tokio. Nie bisher vermochte sich eine Schweizerin für einen Sprintfinal zu qualifizieren – nun gerade zwei. Und Ajla Del Ponte (25) und Mujinga Kambundji (29) brillierten: Die Tessiner Rekordhalterin wurde in 10,97 hervorragende Fünfte, zwei Hundertstel vor Kambundji. Diese erlebte nach ihrem WM-Silbergewinn 2019 ein weiteres Karrierehighlight und startet am Montag zum Vorlauf über 200 m. Zusammen treten sie am Donnerstag mit der Staffel zur Qualifikation an.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung