Medizinerin im Interview – Was hilft gegen Zähneknirschen? Professorin für Zahmedizin Ingrid Peroz über die besten Gegenmittel, darüber, was den sogenannten Bruxismus überhaupt auslöst und wie schlimm das nächtliche Kieferreiben wirklich ist. Berit Uhlmann

«Bei Erwachsenen geht man von etwa 13 Prozent mit Schlafbruxismus aus», sagt die Medizinerin Ingrid Peroz. Foto: Getty Images, iStockphoto

Es kommt einem so vor, als ob das Zähneknirschen zugenommen hat. Ingrid Peroz ist Professorin für Zahnmedizin an der Charité in Berlin und Expertin für das Bruxismus genannte Phänomen. Sie erklärt, wie schlimm das Zähneknirschen tatsächlich ist – und was Patientinnen und Patienten über Zahnschienen wissen müssen.