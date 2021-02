Umfrage zu Corona – Was hilft Ihnen durch die Pandemie? Corona stresst und belastet, verursacht Depressionen. Haben Sie Mittel und Wege entdeckt, um in der schwierigen Zeit besser zurechtzukommen? Dann erzählen Sie uns davon. Linus Schöpfer

Die Natur als Fluchtort: Junge Familie beim Wandern. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Das Coronavirus infiziert auch das Gemüt. Da ist die Furcht, selber zu erkranken oder andere damit anzustecken. Die Angst vor Geldnot und Jobverlust. Der Verzicht auf das Treffen mit Freunden, auf Hobbys. Die Enge der eigenen vier Wände.

Depressive Erkrankungen nehmen zu – bei Jungen vor allem, aber nicht nur.

Wie kommen Sie zurecht? Haben Sie während der Pandemie neue Strategie entwickelt? Wie Sie Ihren Tag einteilen, wie Sie mit den schlechten Nachrichten umgehen?

Oder haben Sie neue Gerichte entdeckt, die Ihnen guttun? Neue Musik? Neue Zugänge zur Natur? Mit digitalen Mitteln ihr Sozialleben wiederbelebt? Sich in der Krise selber besser kennen gelernt? Oder können Sie der Pandemie sonst etwas Gutes abgewinnen?

Wir sind an Ihrer Erfahrung interessiert – und mit uns wohl viele Leserinnen und Leser, die ebenfalls mit Corona hadern.

Erzählen Sie uns, was Ihnen durch die Pandemie hilft. Bitte geben Sie auch Geschlecht, Alter, Wohnort und Beruf an. Eine Auswahl der Zuschriften werden wir auf dieser Website und in der zugehörigen Zeitung veröffentlichen.

Wichtig: Ihre Angaben werden vertraulich behandelt, Ihr Name wird bei der Publikation anonymisiert, und als Wohnort geben wir lediglich Ihren Kanton an.

Sind Sie dabei? Dann schicken Sie Ihre Zeilen bis Ende Woche an linus.schoepfer@tamedia.ch