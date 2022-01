Anatomie des Gelächters – Was im Lachen steckt Es macht frei, stiftet Gemeinsamkeit – kann aber auch völlig daneben sein. Und: Frauen lachen anders als Männer. Ein paar lockere Anmerkungen zu einer hohen Kunst. Christine Richard

Wer laut lacht, zeigt seine Zähne, das will bedeuten: Vorsicht, ich könnte zubeissen – aber ich tue es nicht. Foto: Getty Images/Westend61

Heute schon gelacht? Je nachdem. Kommt drauf an, wie alt man ist: Kinder lachen bis zu vierhundertmal am Tag, Erwachsene im Schnitt nur vierzehnmal. Kommt auch drauf an, wo man lebt. In westlichen Kulturen wird häufiger öffentlich gelacht als im arabischen Raum. Dänemarks Mohammed-Karikaturen führten 2005 in islamischen Ländern nicht zu Lachtränen, sondern zu Proteststürmen. Himmelweit entfernt von uns ist sogar die Türkei. 2014 forderte der türkische Vizepremier Bülent Arinc ein Lachverbot für Frauen in der Öffentlichkeit.



Wer lacht, untergräbt Macht. Einfach mal ausprobieren. Wenn ein Redner langweilt – einfach mal lachen. Lachen irritiert. Wenn eine Künstlerin mit falschem Pathos blufft – laut lachen. Halten die das aus? Wenn jemandem ein Missgeschick passiert – lieber nicht lachen. Würde höhnisch wirken. Als Papst Franziskus 2016 bei einer Messe hinfiel, lachte niemand. Auch die angeblich freie Gesellschaft kennt Lach-Tabus. Warum? In jedem Lachen steckt Angriffslust, ablesbar am Gesicht.