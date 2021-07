Leserfrage – Was ist das für ein Werkzeug? Eveline Schöni aus Wengi fragt sich, wozu diese Holzklemme einst eingesetzt wurde. Anastasia Presta

Was für eine Funktion hat dieses Werkzeug? Foto: Zvg

Bei einer Hausräumung kommt so manch längst Vergessenes zum Vorschein. So hat Leserin Eveline Schöni aus Wengi dieses Werkzeug gefunden und weiss nicht wofür man es früher mal gebraucht hat. Sie fragt in ihrer Mail ans Forum: «Wer kann mir sagen wozu diese Doppelklemme aus Holz benutzt wurde?» Das Werkzeug sei zirka 20 Zentimeter lang und war von Mist beschmutzt. Falls Sie wissen, für was dieses Werkzeug verwendet worden ist, dann schicken Sie ihre Antwort an redaktion@bernerzeitung.ch (Vermerk: Werkzeug). Bitte geben Sie Ihren Namen, Vornamen und Ihre Adresse an. (apr)



