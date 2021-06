3 Covid-Szenarien des Bundesrats - «Wir sind nicht weit von unserem Ziel entfernt»

Sollen Fussball-Fans nach Russland fliegen?

«Leute, welche nach Russland fliegen, müssen entweder einen Test oder eine Impfung vorweisen.» Auch bei der Rückkehr werde das Ganze in der Schweiz nochmals genau überprüft, erklärt Berset. «Aber ohne Impfung würde ich nicht nach Russland reisen», empfiehlt der Bundesrat. In Russland würden die Zahlen mit der Delta-Variante explodieren, auch in Grossbritannien und Portugal sei das so.