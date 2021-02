Pferdehandel im Raum Winterthur – Was ist dran am Vorwurf der Tierquälerei? Ein Pferdehändler im Raum Winterthur soll Pferde misshandelt haben, das sagen verschiedene Zeugen aus. Der Anwalt des Beschuldigten spricht von einer «Ehrverletzungskampagne» – ein Fall mit vielen offenen Fragen. Deborah Stoffel

Dass in besagtem Stall auch schon zwei Pferde in einer Box gehalten wurden, bestätigen mehrere Quellen. Foto: PD

Wie letzte Woche publik wurde, hat eine angehende Pferdefachfrau aus der Region Winterthur ihren Stallchef, einen Springreiter und Pferdehändler angezeigt. Der Mann habe seine Pferde grob behandelt, ja sogar ausgepeitscht, berichtete die 21-Jährige dem «Blick». Die junge Frau reitet derzeit noch die 12 Pferde ihres Stiefvaters auf dem Hof, darf die Anlage jedoch nicht weiter benutzen. Der Eigentümer und Vater des Pferdehändlers hat es ihr verboten. Via Anwalt hat die Familie die Vorwürfe im «Blick» bestritten.

Weitere Zeugen aufgetaucht

Wie Recherchen zeigen, steht die Pferdefachfrau mit ihrer Anschuldigung aber nicht allein da. Diese Zeitung hat Aussagen dreier weiterer Zeugen, die alle mit dem Pferdehändler zu tun hatten. Die Beobachtungen decken sich weitgehend: Der Stallchef habe insgesamt wenig Geduld mit den Pferden. Er und sein Bereiter würden sie praktisch alle mit dem Schlaufzügel reiten, der den Kopf der Pferde oft bis an die Brust herunterzieht – was als brutale Methode gilt. Spurt ein Tier nicht oder verweigert einen Sprung, peitsche er es aus oder schlage es bisweilen mit der Faust ins Gesicht. Übereinstimmend berichten die Zeugen von Pferden mit blutigen Striemen auf Kruppe oder Brust und von Sporenlöchern am Bauch. Auch habe der junge Mann mit Steinen nach Pferden geworfen, die nicht gesprungen sind.