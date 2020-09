Hohe Corona-Zahlen – Was ist in Elgg los? Zuerst Fälle im Alterszentrum, dann über zwei Dutzend Ansteckungen in einer Woche: Plötzlich färbt sich die Gemeinde Elgg auf der Corona-Karte dunkelgrün. Mirko Plüss

Ein Screenshot des kantonalen Lageberichts: Elgg sticht seit Dienstag heraus. Hier der Link dazu.

In der Gemeinde Elgg mit knapp 3800 Einwohnern haben sich in den letzten sieben Tagen 25-27 Personen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Diese Zahl wies die kantonale Gesundheitsdirektion am späten Dienstagnachmittag aus. Elgg leuchtet nun dunkelgrün, rundherum ist alles mattgelb, gelb oder ein bisschen grünlich.