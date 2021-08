Rätselraten um Kim Jong-un – Was ist los mit Nordkoreas starkem Mann? Der 37-Jährige ist wieder seit Wochen verschwunden, nun wird sogar ein Stellvertreter für ihn gesucht. Experten sind überzeugt, dass es dem Diktator nicht gut geht. Thomas Hahn aus Tokio

Wurde seit Juli nicht mehr gesehen: Nordkoreas Herrscher Kim Jong-un. Foto: AFP

Kim Jong-un ist weg. Nordkoreas Staatschef war am 30. Juli noch bei einem Fototermin mit Teilnehmern eines Militärworkshops in Pyongyang zu sehen. Die Zeitung «Rodong Sinmun», wichtigstes Organ der Parteidiktatur, berichtete: «Die Kommandanten und die politischen Kommissare der Einheiten waren erfüllt von tiefer Emotion und Freude durch die Ehre, im heiligen Hof des Partei-Zentralkomitees mit dem verehrten Generalsekretär ein Foto zu machen.»

Aber seither hatte der verehrte Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas (PdAK) keinen öffentlichen Auftritt mehr. Das Portal NK News hat mitgezählt: Es sei schon die sechste Auszeit von Kim Jong-un in diesem Jahr. Dabei gäbe es durchaus etwas zu tun für den Parteichef: Schwere Unwetter haben zuletzt Nordkoreas Ostküste erschüttert. Viele Menschen im Land leiden Hunger, unter anderem weil Nordkorea sich aus Angst vor dem Coronavirus gegen die meisten Auslandshilfen abschottet. Und dieser Tage unternehmen Südkorea und Erzfeind USA Militärübungen, wenn auch fast nur in Computersimulationen. Was ist also los mit Kim Jong-un?