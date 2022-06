«Unjurierte» in Winterthur – Was Kunst vom Hobby unterscheidet Der «Landbote» bezeichnete die «Unjurierte» in den Eulachhallen als Hobby-Kunstausstellung. Kunstschaffende halten das für unpassend. Helmut Dworschak

Bitte nicht generalisieren: Der Künstler Eduard Otto Baumann in der Eulachhalle. Foto: Helmut Dworschak

In den Eulachhallen würden zurzeit dreihundert «Hobby-Kunstschaffende» ausstellen: Das war vor einer Woche im «Landboten» zu lesen. Es war nicht despektierlich gemeint. Wer nicht seinen Lebensunterhalt damit verdient, für den ist Kunst eben ein Hobby, eine Freizeitbeschäftigung. Bei den Kunstschaffenden kam die Wortwahl schlecht an. Sie sei abwertend. Das Spektrum der «Unjurierten» sei in Wirklichkeit sehr gross, heisst es in einem Leserbrief. Vom Berufskünstler bis zum Freizeitkünstler sei alles vertreten.