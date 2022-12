Wechselgerüchte um Nationalgoalie – Was läuft da mit Yann Sommer und den Bayern? Der deutsche Rekordmeister sucht dringend Ersatz für Manuel Neuer. Allerdings interessiert sich auch ein Premier-League-Gigant für den Schweizer Nationalgoalie Sommer. Ueli Kägi

Was macht Yann Sommer? Der Vertrag mit Mönchengladbach läuft zum Saisonende aus. Die Bayern sind an einem sofortigen Transfer interessiert. Foto: Sven Simon (Keystone)

Die Bayern sind unter Druck. Manuel Neuer fällt nach seiner Skitour mit Unterschenkelbruch bis zum kommenden Sommer aus. Und weil das Vertrauen in Ersatzgoalie Sven Ulreich nicht riesig ist, suchen die Münchner jetzt Ersatz. Und zwar sofort.

Das ist in diesem Fall besonders knifflig. Der neue Keeper muss eigentlich Weltklasseformat haben, die Bayern haben wie jedes Jahr grosse Titelträume, sie streben in der Bundesliga den elften Titel in Folge an und stehen im Champions-League-Achtelfinal gegen PSG. Dem Ersatz muss aber auch klar sein, worauf er sich einlässt.

Manuel Neuer ist nicht bekannt dafür, dass er gern freiwillig Spielzeit an einen Konkurrenten abgibt. Mit Altersmilde ist bei ihm auch nicht unbedingt zu rechnen, obwohl er im Frühjahr 37 wird. Dass die Bayern ihre langjährige Nummer 1 degradieren, davon ist ebenfalls nicht auszugehen. Und deshalb kommt Yann Sommer ins Spiel.

Laut dem TV-Sender Sky ist Sommer Bayerns Wunschkandidat

Der deutsche Rekordmeister prüft zwar auch die Möglichkeit, den an Monaco ausgeliehenen Alexander Nübel (26) zurückzuholen, das wäre die «naheliegende Lösung», wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic gegenüber «Sportbild» gesagt hat. Laut den TV-Sendern Sky und Sport 1 ist allerdings Sommer Bayerns Wunschkandidat.

Der Vertrag des 34-jährigen Schweizer Nationalgoalies bei Mönchengladbach läuft nach dieser Saison aus, der Club würde gern mit ihm verlängern. Gemäss englischen Medien zeigt aber auch Manchester United grosses Interesse an ihm. Die «Bild»-Zeitung sieht deshalb schon die Lösung. Zuerst ein halbes Jahr München. Dann ab nach England.

Ein halbes Jahr München, dann Manchester – passt das zu Sommer?

Nächste Woche kehrt Sommer nach der WM und Ferien zum Verein zurück. Weder er noch sein Management haben sich bisher geäussert zu den Spekulationen. Ob sich Sommer nach achteinhalb Jahren und 335 Wettbewerbsspielen bei Mönchengladbach innert kürzester Zeit verabschiedet für ein halbes Jahr München und ein vielleicht letztes Abenteuer in Manchester? Das Szenario passt nicht wirklich zum Mann, der für Kontinuität und überlegte Entscheidungen steht. Auszuschliessen ist es trotzdem nicht, dafür sind die Namen der beiden Clubs zu reizvoll.

