Neues zu Corona-Langzeitfolgen - Was Long Covid bei Kindern bedeutet

Corona-Langzeitfolgen – Was Long Covid bei Kindern bedeutet Viele Familien treibt die Frage um: Wie wahrscheinlich ist es, dass das eigene Kind langanhaltende Folgen einer Corona-Infektion davonträgt? Was über das Long-Covid-Syndrom bei jungen Menschen bekannt ist. Christina Berndt , Vera Schroeder

Maske tragen, niemanden treffen: Viele Kinder schlaucht die Pandemie, auch ohne dass sie selbst infiziert sind. Foto: Jon Cherry (Getty Images via AFP)

In Magdeburg sitzt Hanna, fast 14, jetzt immer mit so einer Nasenklemme aus dem Schwimmunterricht am Tisch. Am neunten Tag nach ihrer Infektion mit Sars-CoV-2 im vergangenen Dezember verschwand ihr Geruchssinn erst komplett, Anfang März kam er dann zurück, aber falsch. Alles riecht faulig jetzt, ungeniessbar. Und so schmeckt es auch. Fünf Kilo hat Hanna (die eigentlich anders heisst) nun schon abgenommen, trotz Nasenklemme. An Schule ist für sie im Moment nicht zu denken, die Symptome sind gerade wieder stärker. So geht das dauernd, hin und her, mal geht es besser – und dann ist sie wieder da: die grosse Erschöpfung, die sie so schlaucht, dass ihre Mutter ihr manchmal sogar beim Duschen helfen muss.



Hanna hat das, vor dem sich viele Familien in Deutschland gerade fürchten: Long Covid. Ihre Infektion mit dem Coronavirus verlief anfangs milde, aber schon in der zweiten Woche kamen Augenschmerzen, Schwindel und ein Gefühl dazu, als würde sich jemand auf ihre Brust setzen. Heute leidet Hanna neben der Geruchsstörung vor allem unter starker Erschöpfung und Belastungsintoleranz, die Symptome verschlechtern sich bereits nach geringer Anstrengung. «Geht schon, wird schon wieder irgendwann», sagt Hanna am Telefon optimistisch. Aber auch: «Es nervt, nicht zu wissen, wann es besser wird.»

