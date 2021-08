Politik in Winterthur – Was macht, wer weder lesen noch schreiben kann? Der Stadtrat muss prüfen, wie sich gewisse Grundkompetenzen wie Lesen und Schreiben an Personen ohne Bildung vermitteln lassen. So will es der Grosse Gemeinderat. Till Hirsekorn

Winterthur Superblock Soziale Dienste Bild: MARC DAHINDEN 13.02.2018 LAB

Der Stadtrat muss prüfen, wie sich eine Bildungsstrategie für Geringqualifizierte ausarbeiten liesse. Der Rat hat das Postulat «Arbeit dank Bildung» am Montagabend klar überwiesen. Ziel ist es, Personen mit schlechter oder keiner Ausbildung bis hin zu Analphabeten über Bildung in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Denn 50 Prozent der Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger haben keinen Berufsabschluss. Und jeder und jede Dritte kann kaum lesen, schreiben oder rechnen.



Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe und der Schweizerische Verband für Weiterbildung haben 2018 bereits eine Weiterbildungsoffensive gestartet. 2019 startete daraufhin in zehn Städten ein Pilotprojekt. Der Kantonsrat hat ein entsprechendes Programm für rund 15 Millionen Franken angestossen. Und die Stadt Zürich hat inzwischen eine Bildungsstrategie für schlecht Ausgebildete, wie sie sich Postulantin Astrid Erismann (SP) auch für Winterthur wünscht. Sie sprach von einer «Win-win-Situation». «Die Betroffenen stehen auf eigenen Füssen und der Staat spart bei den Sozialhilfeausgaben.»