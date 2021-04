Was man in den Bildern von Psychiatrie-Patienten suchte

Aussenseiterkunst in Warth

Das Phänomen Aussenseiterkunst wird zunehmend von Museen gewürdigt. Was macht die Faszination aus? Schwingt bei den Bildern von Psychiatrie-Patienten nicht auch etwas Zirkushaftiges mit, als ob die kranken Menschen vorgeführt würden?

Markus Landert: Die Qualität der Aussenseiterkunst besteht in den ambivalenten Emotionen, die sie in uns auszulösen vermag. Manche Werke sind mit einem extremen Fleiss, einer unheimlichen Akribie ausgeführt – da bewundern wir die Handwerklichkeit, die investierte Zeit. Gleichzeitig erregen die oft schwierigen Biografien der Künstlerinnen und Künstler schnell unser Mitleid. Dann droht das, was ich die Mitleidsfalle nenne. Wenn die zuschnappt, werden die Kunstschaffenden zu «armen Kranken». Ein solcher mitleidiger Blick verhindert eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe. Der Zirkushaftigkeit entgeht nur, wer nicht auf die Biografien fokussiert, sondern die Arbeiten als vollwertige Kunstwerke immer auch kritisch auf ihr Potenzial hin untersucht.