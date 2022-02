Neue Pläne für Turnhalle – Was mit dem Schulschwimmbad in Elgg passiert Entscheiden sich die Elggerinnen und Elgger für eine Einfachturnhalle, dann ist die Sanierung des Schulschwimmbads bereits eingerechnet. Bei einer Doppel- oder gar Dreifachhalle nicht. Nicole Döbeli

Schwimmen ist Teil des Lehrplans. Symbolfoto: Marc Dahinden

Auf jeden Fall klar ist: Die Primarschule Im See wird ihr Lehrschwimmbecken behalten. Ebenfalls klar ist, dass das Gebäude so oder so saniert werden muss. Offen ist, wie es mit der Turnhalle darin weitergeht. Die Gemeindeversammlung wird am 23. Juni entscheiden können, ob die Schule ihre Einfachturnhalle sanieren oder ein Projekt für eine Doppelhalle ausarbeiten soll. Bleibt es bei einer einfachen Turnhalle, dann wird das Gebäude samt Schwimmbad wie bisher bestehen bleiben. Laut Grobschätzung wird die Halle rund 2,15 Millionen Franken, das Schwimmbad rund 2,45 Millionen Franken kosten. Die Einfach-Variante kommt somit bei ungefähr 4,6 Millionen Franken zu liegen.