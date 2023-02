Listicle zur Schuldenobergrenze – Was mit den US-Schulden auf dem Spiel steht Die USA stehen vor der Anhebung der Schuldenobergrenze. Der politische Streit um die Massnahme gefährdet die Weltwirtschaft. Die wichtigsten Punkte kurz erklärt. Armin Müller

Die US-Finanzministerin Janet Yellen und Präsident Joe Biden müssen einen politischen Kompromiss finden, um die Schuldengrenze zu erhöhen. Das könnte schwierig werden. Foto: AP

Vor wenigen Tagen haben die US-Staatsschulden die im Dezember 2021 letztmals gesetzlich festgelegte Obergrenze von 31,4 Billionen Dollar durchbrochen. Das Parlament muss nun die Limite erhöhen, damit die Regierung neue Schulden aufnehmen darf.

In der Vergangenheit haben sich die Parteien meist im letzten Moment zusammengerauft. Diesmal steht jedoch mehr auf dem Spiel.

Was ist die Schuldenobergrenze überhaupt?

Seit dem 1. Weltkrieg legt der US-Kongress in mehr oder weniger regelmässigen Abständen per Gesetz fest, wie viele neue Kredite das US-Finanzministerium über Staatsanleihen aufnehmen darf.

Durch den Verkauf der Staatsanleihen erhält die Regierung das Geld, um die gesetzlich vorgeschriebenen Verpflichtungen zu erfüllen und die vom Parlament beschlossenen Ausgaben zu finanzieren – Sozial- und Krankenversicherung, Löhne der Armeeangehörigen, Schuldzinsen usw.

Die Anhebung der Schuldenobergrenze müsste eine Routineangelegenheit sein, denn es werden damit keine neuen Ausgaben genehmigt. Sie ermöglicht bloss, dass die vom Parlament abgesegneten Ausgaben tatsächlich getätigt werden können. Hätte der Kongress die Ausgaben nicht beschlossen, bräuchte es auch keine neue Emission von Staatsanleihen.

Mit der Schweizer Schuldenbremse hat das Vorgehen also nichts gemein. Die USA seien zwar nicht die einzige Volkswirtschaft, die eine solche Limite festlege, «aber die einzige, die sich regelmässig darüber streitet», stellt Stéphane Monier, Chief Investment Officer der Bank Lombard Odier, fest.

Was bedeutet das Überschreiten der Limite?

Seit der Pandemie sind die Defizite so rasant gestiegen, dass die Limite von 31,4 Billionen schon Anfang Jahr erreicht wurde. Die USA können sich also nicht weiter verschulden. Finanzministerin Janet Yellen teilte dem Kongress am 19. Januar mit, dass ihr Ministerium nun die Reserven anzapfen müsse. Mit «ausserordentlichen Massnahmen» lasse sich ein Zahlungsausfall bis voraussichtlich Anfang Juni hinauszögern. «Ich fordere den Kongress nachdrücklich auf, unverzüglich zu handeln, um das volle Vertrauen und die Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten zu schützen», schrieb Yellen.

Warum streiten sich die Parteien immer wieder darum?

Die Erhöhung der Obergrenze bietet für die Opposition eine Gelegenheit, sich selbst als finanzpolitisch verantwortungsbewusst darzustellen und politische Zugeständnisse zu erzwingen.

Was kann die Regierung tun?

Die Regierung könnte Gold verkaufen oder mit Berufung auf den 14. Zusatzartikel der US-Verfassung die Grenze im Alleingang anheben. Die Republikaner würden diesen Schritt jedoch juristisch anfechten. Bis heute hat das kein Präsident gewagt.

Bis 1981 erlaubte es eine Regelung dem Finanzministerium, Wertpapiere bei der Zentralbank Fed zu verpfänden, um seinen kurzfristigen Bargeldbedarf zu decken. Die Wiederherstellung dieser Regelung für Notfälle wäre ein möglicher Ausweg.

Die Regierung erhielte damit faktisch Zugriff auf die Druckerpresse: Sie könnte selber Geld schöpfen, was bisher der Zentralbank vorbehalten war.

Ökonomen wie der Nobelpreisträger Paul Krugman haben vorgeschlagen, das Finanzministerium könnte «1-Billion-Dollar»-Platinmünzen prägen lassen. Diese könnte sie der Zentralbank Fed übergeben, die dann den Gegenwert an das Finanzministerium überweist. Denn der Gewinn aus der Münzprägung, die sogenannte Seigniorage, gehört dem Staat.

Ökonomisch wäre das elegant, juristisch ist es umstritten und politisch extrem heikel. Für Platin gibt es im Gegensatz zu anderen Metallen zwar keine gesetzliche Vorgabe zur Stückelung. Aber bei der Ausarbeitung des Gesetzes war Platin bloss für Erinnerungsmünzen vorgesehen. Der für Laien schwer verständliche Trick könnte dem Ansehen der Regierung von Joe Biden Schaden zufügen.

Die frühere Fed-Präsidentin Janet Yellen lehnt die Idee deshalb klar ab.

Was passiert, wenn sich die Parteien nicht einigen?

In der Vergangenheit haben sich Republikaner und Demokraten immer auf eine Erhöhung der Limite verständigt, wenn auch oft erst mit Hängen und Würgen. 1979 einigte sich der Kongress in letzter Minute, doch eine Computerstörung verzögerte die Zahlungen für fällige Wertpapiere. In der Folge musste der Staat höhere Zinsen zahlen, die Kosten für die Steuerzahler wurden auf einen zweistelligen Milliardenbetrag geschätzt.

2011 widersetzten sich die Republikaner der Regierung von Barack Obama so lange, dass schliesslich die Ratingagentur Standard & Poor’s zum einzigen Mal in der Geschichte die Kreditwürdigkeit der USA herabstufte, von AAA auf AA+. Die höheren Zinsen kosteten die Steuerzahler über zehn Jahre schätzungsweise 19 Milliarden Dollar.

«Wenn sich der politische Stillstand auch nur ein paar Wochen hinzieht, wären die Auswirkungen auf die Wirtschaft katastrophal.» Mark Zandi, Chefökonom von Moody's Analytics

Wenn das Finanzministerium sichergehen will, immer genügend Barmittel zur Deckung der Zinszahlungen bereitzuhalten, müssten die übrigen Staatsausgaben um 20 bis 35 Prozent gekürzt werden, hat der unabhängige Thinktank Brookings berechnet.

«Wenn sich der politische Stillstand auch nur ein paar Wochen hinzieht, wären die Auswirkungen auf die Wirtschaft katastrophal», stellte Mark Zandi, Chefökonom von Moody's Analytics, einer Tochter der Ratingagentur, in einem kürzlich publizierten Bericht fest. Der wirtschaftliche Abschwung wäre mit der globalen Finanzkrise 2008 vergleichbar: ein Rückgang des Bruttoinlandprodukts um fast 4 Prozent, gegen 7 Millionen Arbeitslose, Börsencrash, hochschnellende Zinssätze, Vernichtung von privaten Vermögen in Billionenhöhe. «Ein Zahlungsausfall wäre ein katastrophaler Schlag für die ohnehin fragile Wirtschaft», so Zandi.

Was sind die Folgen für die Weltwirtschaft?

US-Staatsanleihen stützen das weltweite Finanzsystem, weil sie den Vergleichsmassstab für den risikofreien Zinssatz bieten. Sie dienen als wichtigste Sicherheit für andere Vermögenswerte und gelten unter internationalen Anlegern als sicherste und liquideste Möglichkeit, um Geld zu parkieren. Zweifel an dieser Ankerfunktion der US-Staatsanleihen würden gewaltige Turbulenzen an den globalen Finanzmärkten auslösen.

Warum sind die Zweifel an einer rechtzeitigen Lösung diesmal so gross?

Die USA müssen in diesem Jahr mehr neue Staatsanleihen ausgeben als je zuvor. Das bestärkt die Republikaner, die seit letztem November die Mehrheit im Repräsentantenhaus stellen und der Regierung unverantwortliches Finanzgebaren vorwerfen.

Einen Vorgeschmack auf die Debatte um die Schuldenobergrenze lieferte die Wahl des Parlamentspräsidenten. Der Republikaner Kevin McCarthy benötigte Anfang Jahr historisch beispiellose 15 Wahlgänge, um Sprecher des Repräsentantenhauses zu werden. Und dazu musste er dem radikalen rechten Flügel seiner Fraktion, die sich gegen eine Anhebung der Schuldenobergrenze sperrt, weitgehende Zugeständnisse machen.

McCarthy hat bereits angekündigt, dass er im Gegenzug für die Zustimmung Einsparungen im sozialen Bereich fordern wird. «Wenn Sie ein Kind hätten und ihm eine Kreditkarte gäben und es würde immer wieder das Limit überschreiten, würden Sie es nicht einfach erhöhen», bemerkte er.

«Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Gesetzgeber entweder absichtlich oder aus Ungeschick vertun, ist unangenehm hoch», folgert Mark Zandi.



Armin Müller ist Autor der Redaktion Tamedia. Von 2018 bis Januar 2022 war er Mitglied der Chefredaktion Tamedia. Davor war er unter anderem für «SonntagsZeitung», «Handelszeitung» und «CASH» tätig. Mehr Infos @Armin_Muller

