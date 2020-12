Keine Quarantäne für Chauffeure

Warum müssen die Chauffeure vom Warentransporte nicht in Quarantäne, will ein Journalist wissen. Das sei keine neue Regelung, sagt Christian Bock, Direktor der Eidgenössischen Zollverwaltung. Diese Personen halten sich ja nicht länger in der Schweiz auf. «Das ist absolut vertretbar.»