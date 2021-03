Ausgangslage

Seit einer Woche sind erste Lockerungen vom Teil-Lockdown in Kraft. So sind wieder alle Läden geöffnet, sowie der Besuch von Museen und Freizeitbetrieben im Freien erlaubt. Die Idee einer Turboöffnung der Beizen am 22.März ist vom Tisch, das Parlament hat einen entsprechenden Eintrag im Covid-Gesetz abgelehnt (lesen Sie hier die Schlüsselmomente der Debatte nach: Martullo-Blocher bringt den SVP-Hit, Aeschi läuft auf, Badran fragt Maurer direkt).

Seit rund zwei Wochen sinken die Fallzahlen nicht mehr, heute meldet das BAG innerhalb der letzten 24 Stunden 1378 neue Ansteckungen. Am Dienstag vor einer Woche waren es 1130 Fälle, vor zwei Wochen 1131. Die Positivitätsrate beträgt 5,7 Prozent bei 23'967 neu gemeldeten Tests. Hier gehts zum Corona-Dashboard mit den aktuellsten Zahlen.

Die Massenimpfung in der Schweiz kommt nur langsam voran, hauptsächlich weil es an Impfstoffen fehlt. Zur Übersicht mit den Impfquoten in den Kantonen.