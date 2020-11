«Das Getriebe läuft wieder an, auch wenn es noch ruckelt.»

Rudolf Hauri nimmt Stellung zur Zusammenarbeit auf der interkantonalen Ebene. «Die Zusammenarbeit funktioniert grundsätzlich gut, auch wenn es teils zu Pannen kommt», sagt Hauri. Zudem sei die Fluktration in den Spitälern sehr hoch.

Das Contact Tracing laufe mit der Stabilisierung der Fallzahlen wieder an. «Das Getriebe läuft wieder an, auch wenn es noch ruckelt», sagt der Kantonsarzt. Seitens des Contact Tracing fokussiere man sich jetzt auf «grosse Herden», etwa in Schulen oder im Sport.

Auch die Antigen-Tests würden ausgebaut. Die Lage aus Sicht der Kantone beschreibt Hauri so: «Es besteht ein hohes Aktivitätsniveau des Virus. Eine Stabilisierung steht in Aussicht. Aber bei den Hospitalisationen wissen wir nicht, was da noch auf uns zukommt.» Deshalb sei die Einhaltung der Regeln weiter wichtig. «Wir müssen vom aktuellen Niveau runterkommen.»

Weshalb es zu einem starken Anstieg der Fälle gekommen sei, müsse die Wissenschaft noch klären. Es könne aber mit dem Wetter zusammenhängen.