Corona-Medienkonferenz - «Das Impftempo ist immer noch zu tief»

Ausgangslage

Die Stimmung in der Bevölkerung ist mit der vor einer Woche eingeführten Zertifikatspflicht für Innenräume angespannter geworden. Am Donnerstag eskalierte ein Protest von Massnahmengegnern in Bern. Demonstrierende drängten gegen die Absperrungen vor dem Bundeshaus und griffen die Einsatzkräfte mit Feuerwerk und Wurfgeschossen an. Die Polizei setzte darauf den Wasserwerfer ein.

Sie spalten die Vereinslandschaft: Ein Freiheitstrychler während der Demonstration am vergangenen Donnerstag in Bern. Foto: Keystone

An den Universitäten, die am Montag das Herbstsemester mit der Zertifikatspflicht begannen, gab es trotz Aufrufen dazu wenig sicht- oder hörbaren Protest. In Zürich, Bern und Luzern gab es kleinere Demonstrationen mit bis zu 150 Personen. Die Protestierenden forderten einen barrierefreien Zugang zu Bildung.