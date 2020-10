GDK appelliert an Kantone

Nun hat Lukas Engelberger das Wort. Auch er sagt, dass die Lage ernst sei. Die Infektionszahlen steigen unaufhörlilch und es gibt immer mehr Hospitalisationen, man komme in einigen Regionen an die Kapazitätsgrenzen. In den nächsten Tagen gebe es weitere Entscheide der Kantone. Die Massnahmen müssten sowohl auf kantonaler als auch auf Bundesebene getroffen werden. Engelberger nennt den Kanton Wallis als Beispiel. «Es dürfte in diese Richtung gehen, wie es die Walliser Regierung gestern bestimmt hat.» Die Massnahmen müssten sowohl auf kantonaler als auch auf Bundesebene getroffen werden.