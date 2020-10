Frage zum Kanton Zürich: «Jetzt reagieren»

Nun haben die Journalisten die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Der Kanton Zürich hat sich entschieden, die Corona-Massnahmen noch nicht zu verschärfen. Laut Ackermann gibt es keine Zeit mehr, abzuwarten. «Wir müssen jetzt reagieren, damit wir Schlimmeres verhindern können.» (Diese Massnahmen fordert die Taskforce vom Bundesrat).

Die Entscheidung des Bundesrats erst am kommenden Mittwoch strengere Massnahmen zu beschliessen, will Ackermann nicht direkt kommentieren. «Es gibt ja schon Regelungen, die ergriffen werden», so Ackermann. Der Knackpunkt sei, dass die Wirkung neuer Massnahmen sich erst in zwei Wochen zeige. «Und in zwei Wochen könnte das Gesundheitssystem bereits überlastet sein.» (Welche Erfahrungen andere Länder mit einem Mini-Lockdown gemacht haben.)