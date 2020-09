Ausgangslage

Die Fallzahlen in der Schweiz stagnieren aktuell auf hohem Niveau. Täglich meldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mittlerweile über 400 Neuinfektionen. Betroffen sind vermehrt Jugendliche, doch auch in Altersheimen kommt es plötzlich wieder zu mehr Ansteckungen und Todesfällen (erfahren Sie hier, in welchen Zürcher Pflegezentren es am meisten Fälle gab). Zudem hat Deutschland am Mittwoch für die Kantone Genf und Waadt eine Reisewarnung herausgeben. Nun informieren Experten des Bundes über die nächsten geplanten Schritte bezüglich der Bekämpfung des Coronavirus in der Schweiz.

Die neusten Zahlen und Fakten zur Verbreitung des Coronavirus finden Sie in unserem Dashboard.