Die Schweiz geht ein Risiko ein

Taskforce-Chef Ackermann ergreift das Wort. Man habe vor dem Hintergrund des Öffnungsschrittes Szenarien für die nächsten Monate errechnet. (Dabei zeigt er Grafiken). Er sagt, dass es bei den Öffnungen langsam und bei den Impfungen nun schnell gehen solle. «Das wäre das optimale Vorgehen».

Ackermann führt aus, dass er und die Taskforce weitere Modelle errechnet hätten. Daraus schliess man erstens, dass durch Öffnungen die Anzahl der Infizierten und der Hospitalisierungen stark zunehmen könnten. Zweiten müsste so schnell wie möglich geimpft werden. Drittens müssten die Basismassnahmen strikt eingehalten werden. «Wir haben es in der Hand, wie wir uns nun verhalten werden.» Man müsse mit den Öffnungen schlau umgehen. Er rate jedem, sich so lange zurückzuhalten, bis man geimpft sei.

Ackermann warnt zum Schluss: «Die Schweiz geht mit den Öffnungen ein Risiko ein.» Alle stehen in der Verantwortung, vorsichtig zu sein. «Sonst müssen wir in diesem Land mit sehr hohen Zahlen rechnen.»