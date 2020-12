Virus kennt keine Grenzen

Ackermann sagt auch, dass das Virkus keine Kantonsgrenzen kenne. «Die kommenden Festtage, die höhere Mobilität und das kalte Wetter bergen ein hohes Risiko, dass sich die Lage weiter verschlechtert», erklärt der Chef der Taskforce. Es ist ein eindringlicher Appell.

Aus wissenschaftlicher Sicht sollten demnach so schnell wie möglich, ähnlich dem Lockdown im Frühling, scharfe Massnahmen eingeführt werden. Nicht essentielle Läden sollten geschlossen werden. «Wir sehen keine Anzeichen für eine Verbesserung, wir müssen jetzt handeln. Es müssen immer mehr Operationen und Behandlungen verschoben werden, es leiden also auch Menschen, die nicht an Covid erkrankt sind.» Und: Man müsse weitere Tote wegen Corona verhindern. «Wir müssen jetzt dringend handeln, um in absehbarer Zeit wieder weniger von der Pandemie bestimmt leben zu können.»