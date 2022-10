Da waren er und Adidas noch Partner: Ye aka Kanye West 2016 in Hollywood. Foto: Jonathan Leibson / Getty Images

Irrationalität ist Kanye Wests Geschäft. «Ich träumte, ich könnte mir den Weg in den Himmel erkaufen/aber als ich aufwachte, verprasste ich alles für eine Halskette», rappte er schon vor 15 Jahren in dem Lied, das «Can’t Tell Me Nothing» heisst: Ihr habt mir gar nichts zu sagen. Das Image des Rappers und Produzenten, der mittlerweile ganz offiziell nur «Ye» heisst, war immer das des unkontrollierbaren Genies, des Hyper-Individualisten, des Spinners, der sich nie anpasste und es dennoch an die Spitze schaffte.