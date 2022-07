Kolumne Stadtverbesserer – Was sich Zugfahrer wirklich wünschen Wer von oder nach Winterthur pendelt, weiss seine Mitmenschen nach Emissionsgrad einzustufen. Michael Graf

Wie könnte man ihn noch besser füllen? Pendlerexpress S11 zwischen Zürich und Winterthur. Foto: Urs Jaudas

Wie könnte man Autofahrer zum Umstieg auf den Zug überzeugen? Die SBB kamen in einer neuen Studie zum Schluss: mit kürzeren Fahrzeiten. Als Berufspendler muss der Stadtverbesserer widersprechen. Das Problem ist nicht die Fahrzeit, das Problem sind die Mitfahrer.

Die S-Bahn vereint alle Nachteile eines Grossraumbüros, wo Viren, Gerüche und Gerüchte die Luft schwängern. Der Lärm ist Feind der Arbeit und des Schlafs zugleich. Darum hat die Bruderschaft der Pendler sich ein Schweigegelübde auferlegt. Und nimmt dabei, wie echte Mönche, den Verzicht auf Romanzen in Kauf, wie Lo & Leduc singen: «I würd di gern so viles frage, aber me redt nid im erschte Tram.»

Der Pendler ist ein Mönch – für sein Schweigegelübde verzichtet er sogar auf Romanzen.

Der pendelnde Mensch ist platzsparend und leise. Dem Gelegenheitsfahrer fehlt diese Kinderstube. Er fragt laut, ob frei ist, nimmt Anrufe entgegen oder führt Gespräche mit Mitfahrenden. Ärger noch ist der Ausflügler. Er tritt stets in Kleingruppen auf, isst Sandwiches und hat, je nach Alter, Kinder, Rennvelos oder Wanderstöcke dabei. Stille ist ihm unangenehm, weshalb er grundsätzlich redet.

Heimfahrt des Grauens

Die nächste Eskalationsstufe sind Schulklassen auf dem Weg ins Lager oder ins Technorama: Sie reden nicht, sie goissen. Die Steigerung sind Rekruten und Fussballfans, die dürfen auch Bier trinken. Und das grosse Los hat die Aushilfskollegin gezogen für ihre Heimfahrt. In Frauenfeld ist nämlich wieder Hip-Hop-Open-Air. Liebe SBB: Die Zukunft sind nicht schnellere Verbindungen, sondern Ruheabteile auch im Nahverkehr!

Michael Graf ist Leiter des Ressorts Stadt Winterthur beim «Landboten», für den er seit 2005 schreibt. Er ist diplomierter Gymnasiallehrer für Englisch und Geschichte. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.