Ex-US-Präsident in der Schweiz – Was Sie über den Besuch von Barack Obama in Zürich wissen müssen Am Samstag spricht Barack Obama im Hallenstadion. Warum der einst mächtigste Mensch der Welt in Zürich auftritt, wo er übernachten wird und welche Rolle die Zürcher Polizeien spielen. René Laglstorfer

Barack Obama bei einer Rede in Philadelphia Ende 2022. Foto: EPA/Will Oliver

In wenigen Tagen trifft das frühere Staatsoberhaupt der Vereinigten Staaten von Amerika, Barack Obama, in der Schweiz ein. Am Samstag wird der 61-Jährige zur Primetime um 20 Uhr im Zürcher Hallenstadion auftreten. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Polit-Happening.