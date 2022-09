Blick hinter die Palastmauern – Was Sie über die Queen garantiert noch nicht wussten Langjährige Buckingham-Angestellte offenbaren die unbekannten Seiten von Elizabeth II. Wie gut sie Politiker nachahmen konnte. Wie uneitel sie war. Und wie lustig. Bettina Weber

Da war sie 95 Jahre alt und noch immer rasant unterwegs: Die Queen am Steuer ihres Range Rovers. Foto: Getty Images

Ihr allergrösstes Vergnügen

Die Queen war Britin durch und durch – das manifestierte sich auch in ihrem ausgeprägten Sinn für Humor. Und, natürlich, in ihrem Flair für Ironie. Diese wird ohnehin oft missverstanden, aber wenn sie von Her Majesty kam, sorgte das für maximale Verwirrung. Das wusste sie sehr genau – und bereitete ihr allergrösstes Vergnügen. Zum Beispiel dann, wenn während einer Veranstaltung oder eines Termins ein Handy klingelte, und sie die betroffene Person – der das ohnehin schon unendlich peinlich war – stets knochentrocken fragte: «Jemand Wichtiges?»