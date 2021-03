Fragen und Antworten zum Corona-Impfzentrum – Was Sie zum Impfzentrum Winterthur wissen müssen Wie komme ich zum Impfzentrum? Wie lange werde ich dort vor Ort sein? Kann ich mich auch am Wochenende impfen lassen? 5 Fragen und 5 Antworten zum Corona-Impfzentrum Winterthur. Thomas Münzel

Blick zum Eingang des Corona-Impfzentrums auf dem Rieter-Areal beim Portierhäuschen. Foto: Marc Dahinden

Wo ist das Impfzentrum, und wie komme ich dorthin?

Das Impfzentrum Winterthur befindet sich in einer ehemaligen Werkhalle auf dem Rieterareal in Töss. Der Eingang des Zentrums ist unmittelbar neben dem Portierhäuschen bei Tor 1 an der Klosterstrasse 22. Die Zentrumsleitung empfiehlt, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. In wenigen Gehminuten erreicht man das Impfzentrum von den jeweiligen Haltestellen «Töss» der Buslinien 1, 5 und 660. Für jene, die mit dem Velo anreisen, sind Velo-Parkplätze ausgewiesen. Für Autofahrer stehen 140 markierte Parkplätze auf dem Rieter-Areal zur Verfügung. In ganz Winterthur sind spätestens ab 6. April die entsprechenden Anreisewege ausgeschildert. Für Gehbehinderte hat es im Gebäude einen Personenlift. Wer Unterstützung benötigt, meldet sich bitte vorher an unter: info@impfzentrumwinterthur.ch