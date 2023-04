Nach Macrons Chinabesuch – Was soll das sein, «der Westen»? Alle gegen Emmanuel Macron: Aber der französische Präsident wirft mit seinen Äusserungen zum Verhältnis Europas zu den USA Fragen auf, die in der Luft liegen. Sonja Zekri

US-Präsident Joe Biden und der französische Präsident Emmanuel Macron während der Ankunftszeremonie im Weissen Haus in Washington im Dezember 2022. Foto: Getty Images

Zwei Tage nachdem der französische Präsident Emmanuel Macron die Axt an die westliche Allianz gelegt und China zu einer noch aggressiveren Politik gegenüber Taiwan beflügelt hatte, kamen aus Paris Töne der Beschwichtigung. «Die USA sind unsere Verbündeten», hiess es am Dienstag aus dem Élysée-Palast, «wir teilen gemeinsame Werte.» Am Sonntag war sich die Welt, vor allem der europäische Teil, da nicht so sicher gewesen. Bei seinem Chinabesuch hatte Macron in einem Interview gewarnt, Europa dürfe sich im Konflikt um Taiwan nicht in «fremde Krisen» verstricken lassen, sondern müsse eine eigenständige strategische Position einnehmen, eine «dritte Supermacht» werden, natürlich unter französischer Führung. Und dann hatte er noch das böse Wort von Europa als «Mitläufer» der USA fallen lassen.