Am Freitag soll es so weit sein. Dann will das Hackerkollektiv Play vertrauliche Daten der Medienhäuser NZZ und CH Media und von deren Angestellten veröffentlichen – sollten die Verlage nicht eine Summe Geld zahlen. Tatsächlich gelang es Cyberkriminellen offenbar, das IT-System der Unternehmen anzugreifen und Daten abzuziehen.

Wie kann es zu einer solchen Erpressung kommen? Wer steckt dahinter? Werden solche Angriffe häufiger? Und vor allem: Wie kann man sich schützen? Darüber spricht Matthias Schüssler, Digital-Experte bei Tamedia, in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Gastgeber ist Philipp Loser.



