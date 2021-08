Geldblog: Kapitalrückzahlung bei Swiss Life – Was Swiss-Life-Anleger erwartet Die frühzeitige Kündigung der 3,75-Prozent-Anleihen des Lebensversicherers ist wahrscheinlich. Warum sich künftige Investitionen dennoch lohnen. Martin Spieler

Verlässliche Anleihen, stattliche Renditen: Swiss Life bietet Anlegern verschiedene attraktive Anlageprodukte. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Ich besitze 3,75 Prozent Swiss Life 1 SFRN 2016-open end Tranche 1 Reg S (SWX) im Nominalwert von 15'000 Franken. Innerhalb eines Jahres ist der Wert der Papiere von 104 Prozent auf heute 100,35 Prozent gefallen. Die Wertpapiere sind per 21. September 2021 zu 100 Prozent kündbar. Ist es Ihrer Meinung nach sinnvoll, diese Swiss Life-Papiere auch nach dem Kündigungstermin zu behalten, oder würden Sie mir raten, die 15'000 Franken jetzt zu kündigen? Ich weiss nicht, ob der Wert der Papiere allenfalls noch unter 100 Prozent sinken könnte. Leserfrage von R.K.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Zunächst müssen Sie sich bewusst sein, dass Sie selbst keine Kündigungsmöglichkeit haben, sondern nur die Schuldnerin – also in diesem Fall die Swiss Life. Diese kann aufgrund der damals bei der Herausgabe des Papiers festgelegten Bestimmungen die Anleihe kündigen – nicht aber die Investoren, die in dieses Papier investiert hatten.

Laut Akkio Mettler, Bond-Research-Analyst bei der Zürcher Kantonalbank, scheint der Markt derzeit davon auszugehen, dass die Swiss Life die Kündigungsmöglichkeit nutzt und die Anleihe zurückbezahlt wird. Dies erklärt auch die Preisentwicklung. Akkio Mettler sagt dazu: «Die Rückzahlung macht für Swiss Life auch Sinn, wenn man das Papier mit den im März 2021 ausgegebenen ähnlichen Anleihen vergleicht, die einen Coupon von 1,75 Prozent/1st Call 2026 beziehungsweise 2,125 Prozent/1st Call 2031 haben.»

Unabhängig von dieser konkreten Anleihe stufe ich sowohl die Aktien der Swiss Life als auch deren Anleihen als interessant und verlässlich ein.

Immerhin könnten Sie die Anleihe noch verkaufen, was ich in Ihrer Situation in der kurzen noch verbleibenden Zeit persönlich wohl machen würde. Dann stellt sich für Sie die Frage, wie Sie das Geld neu investieren. Unabhängig von dieser konkreten Anleihe stufe ich sowohl die Aktien der Swiss Life als auch deren Anleihen als interessant und verlässlich ein. Die Aktien der Swiss Life sind eigentliche Dividendenperlen und weisen auf dem aktuellen Kursniveau eine attraktive Dividendenrendite von über 4 Prozent auf. Nach den neusten Halbjahreszahlen besteht sogar die Möglichkeit, dass der Lebensversicherer angesichts der erfreulichen Cash-Entwicklung die Dividende weiter erhöht.

Im ersten Semester konnte der Lebensversicherer rund 800 Millionen Franken von den operativen Einheiten in die Kassen der Holding transferieren. Laut Angaben der Swiss Life sind dies sieben Prozent mehr als vor Jahresfrist. Über die gesamten drei Jahre dürften damit der Holding bis zu 2,5 Milliarden Franken zugeführt werden, womit viel Geld für selbst steigende Dividenden zur Verfügung steht. Ich kann mir vorstellen, dass die Swiss Life die Dividende von zuletzt 21 Franken weiter anhebt. Sicher ist dies aber nicht und muss dann ohnehin noch von den Aktionären beschlossen werden.

Auch wenn Sie wieder in Anleihen der Swiss Life investieren würden, wäre dies punkto Kapitalsicherheit sicher kein schlechter Entscheid, zumal sich auch die Bonität des Lebensversicherers positiv entwickelt hat, was auch von der ZKB so gesehen wird. ZKB-Analyst Akkio Mettler: «Den Schuldner sehen wir heute auch als besser aufgestellt an als zum Zeitpunkt der Emission der Anleihe. Damals hatten wir ein Rating von BBB+, heute stufen wir die Swiss Life mit A- ein.»

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

Fehler gefunden?Jetzt melden.