Rezeptpflicht für Vaping-Produkte – Helfen E-Zigaretten beim Rauchstopp? Australien führt eine Rezeptpflicht für Vaper ein. Sie sollen dadurch beim Rauchstopp helfen und nicht mehr als Einstieg dienen. Ist das sinnvoll? Expertinnen und Experten ordnen ein. Felix Straumann

Können sie helfen, mit dem Rauchen aufzuhören? Auch E-Zigaretten haben problematische Inhaltsstoffe. Foto: Fabian Strauch (Keystone, DPA)