Ein Wirtschaftsanwalt als Parteipräsident – Was Thierry Burkart an der Spitze für die FDP bedeutet Der Ständerat und Wirtschaftsanwalt könnte die Partei zurück auf einen rechtsbürgerlichen Kurs führen. Damit scheint auch die Frauenfrage vorerst geklärt. Philipp Loser , Raphaela Birrer

Bei ihm könnte die SVP künftig wieder mehr Gehör finden: Thierry Burkart diskutiert mit dem Berner Ständerat Werner Salzmann. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Jetzt ist es also Thierry Burkart. Der Aargauer Ständerat bewirbt sich um die Nachfolge von Petra Gössi an der FDP-Spitze, wie die Partei am Montag bekannt gab. Gemäss Wunsch von Burkart soll das Führungsteam aus dem bisherigen 1. Vizepräsidenten Ständerat Andrea Caroni, dem bisherigen Vizepräsidenten Nationalrat Philippe Nantermod sowie Ständerätin Johanna Gapany und Nationalrat Andri Silberschmidt bestehen. Die von Thierry Burkart gewünschte Erweiterung des Präsidententeams würde eine Änderung der Statuten durch die Delegiertenversammlung erfordern.

